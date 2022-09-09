الجزائر تهزم المغرب بركلات الترجيح وتحصد كأس العرب للناشئين 

المنامة - ياسر ابراهيم - حصد المنتخب الجزائري، لقب كأس العرب للناشئين، بعد فوزه بركلات الترجيح 4-2 على المغرب، في نهائي البطولة، التي أقيمت في الجزائر.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يبتسم الحظ للجزائر في ركلات الترجيح.

المنتخب المغربي تقدم في الدقيقة 51 عبر محمد الرشيدي، قبل أن ينجح إسماعيل الطيب في إدراك التعادل للجزائر في الدقيقة 90.

الشوط الأول لم يرتق إلى المستوى المطلوب، حيث غلب الحذر على أداء الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الميدان مع الكثير من التمريرات الخاطئة.

الشوط الثاني شهد تحسن أداء المنتخب المغربي، وكان الأكثر تركيزا والأفضل من ناحية بناء الهجمات.

الأفضلية المغربية تجسدت في الدقيقة 51، عندما تابع الرشيدي كرة عائدة من الحارس بعد رأسية ناير، وسدد داخل الشباك بنجاح.

هدف السبق حرك لاعبو الجزائر، وكاد أناتوف أن يعدل النتيجة في الدقيقة 86، بعد انطلاقة سريعة من وسط الميدان، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

المد الهجومي الجزائري تواصل خاصة بعد تغييرات المدرب، التي أثمرت عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90 عبر إسماعيل الطيب، الذي استرجع كرة على مشارف منطقة الجزاء، وسدد بنجاح داخل الشباك.



المصدر: موقع كورة