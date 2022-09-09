شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى: المصرى سينافس الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد وطموحى الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم العراقى، لاعب النادى المصرى، عن طموحاته فى الفترة المقبلة، بعد دخوله فى حسابات أندية القمة بالدورى العام خلال الميركاتو الصيفى الجاري.

وقال العراقى فى تصريحات عبر برنامج ملعب أون تايم: "تدربت من قبل مع إيهاب جلال شخصية محترمة ومدرب كبير، كامل أبو على يعمل باحترافية كبيرة فى الإدارة والصفقات، ويعلم ما يفعله وأتمنى أن يستمر على ذلك، دائما المصرى متعود على التواجد بالمربع الذهبى والموسم الماضى للنسيان".

وأضاف: "صاحب الفكر الاحترافى هو من سيحقق التفوق فى الدورى، بيراميدز يسير بشكل جيد، والزمالك لحق نفسه بفيريرا، ولكن الأهلى قدم موسما للنسيان".

وواصل: "جددت مع المصرى وكان هناك اتجاه للاحتراف فى عهد إدارة سمير حلبية، وكان اختيار الإدارة أن استمر حتى الأولمبياد ولك تتم الأمور بعد ذلك، رفضت عروضا محلية لأن كل هدفى كان الاحتراف الخارجى مثل محمد صلاح، وتلقيت عروضا من تركيا والبرتغال ولكن الإدارة رأت أن العروض المادية غير كافية".

وأكمل العراقى: "بحب النادى المصرى ولا أفكر فى الماديات وطموحى كان الاحتراف، أنا فى نادٍ كبير ولن أترك الفريق إلا بموافقة الإدارة، وهذا أصبح صعب الآن لأن المصرى داخل فى المنافسة مع الأهلى والزمالك، لعبت مع إيهاب جلال فى المنتخب وشوقى غريب وكذلك حسام حسن لهم الفصل علي". واختتم:" لدى عروض فى الوقت الحالى، ولكن الأمور تتم من خلال وكيل أعمالى والإدارة، وأنا مرتاح فى المصرى حاليا".