شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والهلال السعودى فى كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم، الجمعة، فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره الهلال السعودي، حيث تجمع المباراة بطل الدوري المصري والدوري السعودي، وتقرر أن يحصل الفريق الفائز على اللقب على مليون ونصف دولار، بينما يحصل الفريق الخاسر على مليون دولار.

تقام مباراة الزمالك والهلال في الثامنه مساء اليوم، على استاد لوسيل في اللقاء الودى الدولي على لقب كأس لوسيل.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، حيث قامت الجماهير الزملكاوية بحجز أغلب مقاعد المدرجات المحددة للزمالك، كما ستقام حفل افتتاح للمباراة قبل انطلاقها كونها مباراة دولية ودية، وخاض فريق الزمالك تدريبين في قطر بعدما وصلت البعثة مساء يوم الأربعاء وخاض اللاعبون تدريب استشفائى على ملعب "الإرسال" بمنطقة الدفنة (أحد الملاعب المخصصة للتدريب في نهائيات كأس العالم)، ثم خاض الفريق تدريبه النهائي أمس الخميس على استاد لوسيل الذى سيستضيف اللقاء.

وحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، على منح مدافعى الفريق تعليمات خاصة من أجل التعامل مع مهاجمى فريق الهلال السعودى، ومنح البروفيسور مدافعى الفريق ولاعبى خط الوسط المدافعين تعليمات خاصة بضرورة التركيز وعدم ارتكاب أخطاء، والعمل على تضيق المساحات أمام سرعات ومهارات مهاجمى الزعيم الهلالى.

وشدد فيريرا على اللاعبين بضرورة التركيز في المباراة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص اللقب من الزعيم الهلالي من أجل استمرار سلسلة حصد البطولات وتسجيل اسم الجيل الحالي في التاريخ، بالإضافة للجوائز المالية التي سيحصل عليها الفريق.

وتضم قائمة الزمالك للمباراة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية، خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي، خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار"، خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.