شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقدم عرضا بـ12 مليون جنيه لضم ظهير الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر أن مسئولى نادى بيراميدز قدموا عرضاً لنظرائهم فى الاتحاد السكندرى بـ12 مليون جنيه للحصول على خدمات اللاعب هشام صلاح، الظهير الأيمن لفريق سيد البلد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مسئولى زعيم الثغر طلبوا رفع القيمة المادية للتخلى عن اللاعب فى الميركاتو الصيفى موضحاً أن عرض نادى بيراميدز توقف عند 12 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، يصل الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني الجديد للفريق خلال الساعات المقبلة إستعداداً لتوقيع العقود رسمياً مع الإدارة لقيادة سيد البلد فى الموسم الجديد من الدورى الممتاز.

ويضم الجهاز الفني للفريق السكندرى كريم بن سالم، مدرب مساعد ومخطط أحمال، ومحمد رشيد المكاوي، مدرب حراسة مرمى، ومن المقرر حسم تشكيل الجهاز الفني بشكل كامل عقب وصول مانولوفيتش ومساعديه والاجتماع مع لجنة الكرة خلال الساعات القادمة .

ويملك الصربي زوران مانولوفيتش الرخصة pro من الاتحاد الأوروبي، من مواليد 21 يوليو 1962، والمدرب الحالي لنادي سيمبا التنزاني والمدرب السابق لأندية الطائي السعودي، شباب بليوزداد الجزائري، الوداد المغربي، الهلال السوداني، بيرميرو دي اوغستو الأنجولي، الأهلي البحريني، تروفينسي البرتغالي، كابسكورب الإنجولي، والطائي السعودي.