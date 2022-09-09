شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر حسم مصير فييرا مع إنبى يؤجل عودة للاعبين للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب تأخر حسم مصير جورفان فييرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، مع الفريق البترولى من البقاء فى الموسم الجديد أو الرحيل فى عدم تحديد موعد لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية.

وبات جورفات فييرا قريبا من الرحيل عن الفريق البترولى فى الموسم الجديد بعد النتائج غير المرضية التى قدمها، ووضعت الفريق فى موقف صعب بالموسم المنقضى ونجاته من شبح الهبوط إلى القسم الثانى بصعوبة.

وخاض الفريق البترولى 13 مباراة تحت قيادة مديره الفنى فييرا، حيث حقق الفوز في 3 مباريات فقط من أصل 13 لقاء بالدورى العام وتلقى 5 هزائم وتعادل فى مثلها ليستمر فى الدورى الممتاز بعد منافسة شرسة مع الأندية الأخرى، فضلاً عن خروجه من كأس مصر على يد البنك الأهلى وخسارته لكأس الرابطة.

وتسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى إنبي، حيث يرى البعض أن فييرا غير مناسب للمرحلة الحالية في الفريق البترولى خصوصا أنه حصل على فرصته بشكل كامل ولم يؤد المطلوب منه وعانى الفريق تحت قيادته، وكان قريبا من الهبوط إلى القسم الثانى في الموسم المنقضى ولكنه نجا بصعوبة.

بينما يرجح فريق آخر داخل مجلس إدارة نادى إنبي بقاء البرتغالى فييرا، خصوصا أنه وضع يده على نقاط القوة والضعف داخل الفريق البترولى، كما ستكون له الصلاحيات كاملة في اختيار الصفقات الجديدة في الموسم الجديد، لكن لم يتم الاستقرار على رأى محدد حتى الآن.