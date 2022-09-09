شكرا لقرائتكم خبر عن "ميسى" الاتحاد السكندرى: تلقيت عروضا من أندية القمة ومصيرى بيد الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عادل ميسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إنه تلقى عروضاً من أندية القمة بالدورى المصرى الممتاز، مؤكداً أن مصيره النهائى بيد إدارة سيد البلد خصوصاً أن عقده مستمر مع زعيم الثغر ولن يستطيع الرحيل دون موافقتهم.

وأكد ميسى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن تواجده على رادار كبار الأندية فى الدورى المصرى الممتاز شرف كبير سعى له منذ الصغر، لافتاً إلى أنه يتمنى استمراره فى تقديم مستوى جيد خلال الفترة القادمة.

وكشف ميسي أن عقده ممتد مع الاتحاد السكندرى لمدة موسمين، لافتاً إلى أنه سعيد بتواجده داخل صفوف سيد البلد ولن يرحل إلا عن طريقهم، مشيراً إلى أنه معتاد اللعب تحت الضغط الجماهيري.

وتحدث ميسي عن انضمامه لقائمة المنتخب الوطنى قائلا: "سأبذل قصارى جهدي في معسكر المنتخب من أجل التواجد في القائمة النهائية، وشخصية اللاعب في الملعب دائما تكون النقطة الفارقة وهذا سيظهر في التدريبات أو المباريات ولا يوجد لدي رهبة من الانضمام لمنتخب مصر، بل بالعكس أريد الظهور بشكل مميز".

من ناحية أخرى أنهى مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، اتفاقه مع الصربى زوران مانولوفيتش مواليد 1962، والذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضاً، لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد 2022/2023، وقاد مصيلحي المفاوضات مع زوران مانولوفيتش.