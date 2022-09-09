شكرا لقرائتكم خبر عن "تبادل الكراسى" شعار المدربين مع الأندية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تبادل الكراسى" هي لعبة مشهورة بين الأطفال، ولكن تجسدت فى الموسم الجديد بين المدربين في الدورى المصرى، بعدما شهدت هذه الفترة تنقلات بين المدربين والأندية.

وبدأت العديد من الأندية في التجهيز للموسم الجديد بتغيير المدرب، واختيار ما يناسب خطتها الجديدة، أملا في تحقيق هدف جديد خلال الموسم الجديد، فمنها ما يريد الوصول للمربع الذهبى وغيرها يحلم الاقتراب من فرق المقدمة وعدم المعاناة من شبح الهبوط، والآخر يسعى أن يعيد أمجاد الماضى.

طارق العشرى

أول هؤلاء المدربين هو طارق العشرى الذى نجح في قيادة طلائع الجيش إلى احتلال المركز الرابع واقتحام المربع الذهبى ليضمن المشاركة في البطولة العربية، ولكن فاجأ الجميع بالاعتذار عن عدم الاستمرار مع الطلائع.

وبعد رحيله عن الطلائع، نجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، فى التعاقد مع طارق العشرى، ليتولى الإدارة الفنية لفريق سموحة لمدة موسمين.

ويعد طارق العشرى من أفضل المدربين في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى، حيث تمكن من حصد فريق طلائع الجيش المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

ثانى المدربين هو علاء عبد العال مدرب فريق إيسترن كومبانى، الذى حاول إنقاذ الفريق من الهبوط للقسم الثانى بعدما غير أحوال الفريق وبدأ في تقديم أداء مميز ونتائج مميزة بالفوز في 7 مباريات، إلا أنه في النهائي هبط الفريق للممتاز ب ليرفض الاستمرار مع الفريق في القسم الثانى.

وبعد اعتذاره عن الاستمرار مع إيسترن كومبانى، نجح فريق طلائع الجيش في التعاقد معه لقيادة الفريق في الموسم المقبل خلفا لطارق العشرى، بعد الأداء المميز الذى قدمه رفقة إيسترن.

ثالث المدربين هو حمزة الجمل الذى نجح في إنقاذ فريق الإسماعيلى من الهبوط إلى القسم الثانى، بعدما استلم الفريق في المركز قبل الأخير في وضع لا يليق بمكانة الدراويش.

ولعب الإسماعيلي تحت قيادة حمزة الجمل، 17 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 6 خسر 4، له 18 هدفًا عليه 18 هدفًا، كلين شيت 9 لقاءات، ليضمن بشكل رسمي بقاء الفريق في الدورى واحتلال المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى الموسم الماضى.

ونجح غزل المحلة في التعاقد مع حمزة الجمل لتدريب الفلاحين بعد رحيل مصطفى عبده، الذى نجح في إبقاء غزل المحلة في الدورى الممتاز الموسم المقبل.