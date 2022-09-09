شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجزائر يتوج بلقب كأس العرب للناشئين على حساب المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب الجزائر للناشئين تحت 17 سنة ببطولة كأس العرب للناشئين التي أقيمت بمدينة وهران، على حساب منتخب المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 4/2 بعدما انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1/1.

وكان منتخب الجزائر اعتلى صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى خلال الدور الأول من البطولة، بعد أن جمع 9 نقاط كاملة من 3 انتصارات أمام كل من فلسطين (5-0) والسودان (2-0) والإمارات (3-0).

وفي دور الثمانية فاز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي نصف النهائي فاز منتخب الجزائر على منتخب السعودية بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

في المقابل، حل منتخب المغرب وصيفاً في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، جمعها من الخسارة أمام العراق (1-2)، والفوز على منتخبي موريتانيا وجزر القمر بنفس النتيجة (1-0).

وفي دور الثمانية حقق منتخب المغرب فوزاً على منتخب مصر بهدفين دون رد، ليتأهل إلى نصف النهائي ويفوز بنفس النتيجة على المنتخب اليمني.