شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يكشف آخر استعدادات فيوتشر لمواجهة بول الأوغندي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، آخر استعدادات فريقه لمواجهة بول الأوغندي في الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام بأوغندا، وقال السقا في تصريحات عبر برنامج ملعب أون تايم: "متوقعين يوم المباراة يكون هناك أمطار، نتدرب بشكل جيد وكل الأجواء حماسية لا توجد إصابات والصفوف مكتملة، وهناك اجتماعات دورية بين علي ماهر واللاعبين، شاهدنا الفريق المنافس وحددنا نقاط القوة والضعف ونعمل عليها".

وخاض الفريق الأول لنادي فيوتشر مران الخميس في ملعب مدرسة كامبالا انترناشيونال في أوغندا استعداداً لمواجهة نادي بول الأوغندي في الدور التمهيدي بالكونفدرالية الأفريقية.

وشهد المران حضور السفير أشرف سويلم بدولة أوغندا والمستشار محمد نزيه، والقنصل المصري شادي محمود عبد اللطيف من أجل تحميس اللاعبين قبل المواجهة الهامة ، وحرصت السفارة المصرية على تذليل كافة العقبات في استقبال البعثة والعمل على إيجاد كافة سبل الراحة والأمان.

من ناحية أخرى، حرص أحد المشجعين والذي يحمل الجنسية الأوغندية، على التواجد مع فريق فيوتشر خلال خوضه للتدريبات، لدعم اللاعبين قبل اللقاء المرتقب مع فريق بول جينجاا الأوغندي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام مسئولو فيوتشر بمنح المشجع قميص النادي، حيث قام بعدها المشجع الأوغندي بالتقاط الصور التذكارية مع لاعبي فيوتشر.

ويواصل فريق فيوتشر تدريباته بأوغندا استعدادا لمواجهة نظيره بول جينجا، خلال اللقاء المقرر إقامة المباراة يوم السبت القادم 10 سبتمبر في الـ3 عصراً بتوقيت القاهرة والـ4 عصراً بتوقيت أوغندا، في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.