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بعد وفاة الملكة إليزابيث.. تأجيل مباراتين في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة "EFL" عن تأجيل مباراتين في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ورحلت الملكة إليزابيث الثانية عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما، قضت 70 منها على رأس الحكم في بريطانيا.

وقالت الرابطة في بيان رسمي إنها قررت تأجيل مباراتي الجمعة في دوري الدرجة الأولى، بين نوريتش سيتي أمام بيرنلي، وترانمير روفرز ضد ستوك بورت كاونتي.

وبحسب ما ذكره البيان، سيتم اتخاذ قرار بشأن ما تبقى من المباريات المجدولة هذا الأسبوع بعد مراجعة إرشادات الحداد الرسمية، بالإضافة إلى مزيد من التشاور مع وزارة صباح يوم الجمعة.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن موقف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن الأندية تنتظر تأجيل مباريات في الجولة السابعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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