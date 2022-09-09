أحمد مرتضى: لاعبو الزمالك جاهزون لحصد كأس لوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق مستعدين لتحقيق الفوز على الهلال في مباراة كأس سوبر لوسيل.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك، بطل الدوري المصري، مع الهلال،حامل لقب الدوري السعودي، غدا الجمعة في مباراة كأس سوبر لوسيل في قطر.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "كل اللاعبين يركزون على تحقيق الفوز، وأوجه التحية للمشجعين الذين بذلوا كل ما في وسعهم لمساعدة الفريق".

وأضاف: "الأمور مجهزة هنا على أعلى مستوى وأتمنى التوفيق لقطر في تنظيم كأس العالم".

وأتم: "لم نوجه الكثير من الرسائل لتحفيز اللاعبين بعد الجلسة التي عقدها معهم مرتضى منصور رئيس النادي، اكتفينا بقراءة الفاتحة فقط".