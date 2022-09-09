مانشستر يونايتد يتعرض لهزيمة مفاجئة على يد سوسيداد في الدوري الأوروبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

ضاعف مانشستر يونايتد أحزان جماهيره بالسقوط على يد ضيفه ريال سوسيداد بهدف على ملعب "أولد ترافورد" مساء اليوم الخميس، في افتتاح المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي.

وجاءت الهزيمة بعد ساعات من وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عامًا، بعدما قضت 70 منها على رأس الحكم في بريطانيا.

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حدادًا على وفاة الملكة قبل انطلاق المباراة.

وسجل برايس مينديز هدف ريال سوسيداد الوحيد في المباراة من ركلة جزاء عن الدقيقة 59.

واعتلى شيريف تيراسبول المولدوفي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على أومونيا نيقوسيا القبرصي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة ذاتها في نفس التوقيت.

ويأتي ريال سوسيداد في المركز الثاني بالمجموعة بفارق الأهداف خلف شيريف، بينما احتل مانشستر يونايتد، حامل لقب نسخة 2017، المركز الثالث بلا رصيد، أمام أمونيا القبرصي.

يونايتد يلعب وسوسيداد يفوز

بدأت المباراة بضغط هجومي كبير من مانشستر يونايتد مستغلًا الدعم الجماهيري في ملعب "أولدترافورد"، لكن الفريق الأحمر لم يهدد مرمى ضيفه حتى الدقيقة 14 حين انفرد كريستيانو رونالدو من وسط الملعب، لكنه تباطأ ليفسد دفاع الفريق الإسباني الهجمة.

وبعدها بدقيقتين، لعب إريكسن كرة عرضية خطيرة، فشل رونالدو في إيداعها الشباك، لتمر من فوق رأسه بقليل، في تهديد ثانٍ للمرمى الإسباني.

وواصل مانشستر يونايتد خطورته على مرمى ريال سوسيداد، حيث سدد فريد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 23، حولها الدفاع إلى ركلة ركنية.

وأرسل إريسكن كرة بينية طولية داخل منطقة الجزاء، لكن رونالدو لم يحسن استلامها، لتضيع فرصة جديدة للشياطين الحمر عند الدقيقة 26.

وتمكن رونالدو من تسجيل هدف في الدقيقة 36 من ضربة رأسية قوية، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل النجم البرتغالي، لينتهي الشوط الأول كما بدأ.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، دفع إريك تين هاج بالثنائي برونو فيرنانديز وليساندرو مارتينيز، على حساب إريكسن ودالوت.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لريال سوسيداد إثر اصطدام تسديدة قوية بيد مارتينيز، وسدد برايس مينديس بنجاح على يسار ديفيد دي خيا، ليضع الفريق الإسباني في المقدمة.

وشن مانشستر يونايتد هجومًا ضاريًا لمدة ربع ساعة للرد على هدف سوسيداد، لكن كل محاولاته باءت بالفشل.

وشعر تين هاج بالخطر، فقرر الدفع بالثنائي جايدون سانشز وأليخاندرو جارناتشو بدلًا من أنتوني وإيلانجا على الترتيب عند الدقيقة 71، أملا في صناعة الفارق، وإدراك التعادل على الأقل.

لكن سانشو أهدر إحدى أبرز فرص مانشستر يونايتد في المباراة عندما فشل في إيداع كرة عرضية متقنة من فريد إلى داخل الشباك عند الدقيقة 81.

ومع اندفاع مانشستر يونايتد للهجوم في الدقائق العشر الأخيرة، استغل لاعبو ريال سوسيداد المساحات الخالية في الدفاع الإنجليزي، وهددوا المرمى في فرصة خطيرة في الدقيقة الأخيرة، لكن دي خيا أنقذ انفرادًا.