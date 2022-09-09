تريزيجيه شارك أساسيًا.. طرابزون يفشل في استغلال النقص العددي لفيرينكفاروسي ويُهزم بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

هُزم فريق طرابزون سبور التركي بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الخميس بنظيره المجري فيرينكفاروسي في مستهل مشوارهما بدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري بصفوف طرابزون سبور التركي، محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا.

وأشهر الحكم بعد مرور 16 دقيقة بطاقة حمراء للاعب الفريق المجري إلدار تشيفيتش ولكن تقدم فريقه بهدف قبل ذلك بعد مرور 5 دقائق عن طريق لاعبه توكماك تشول ثم سجل أداما تراوري الهدف الثاني بالدقيقة 29 ثم قلصّ طرابزون النتيجة بهدف في الدقيقة39 عن طريق لاعبه ماكسيميليانو قبل أن يعود توكماك ليُسجل الهدف الثالث لفريقه.

وحاول طرابزون خلال الشوط الثاني تعديل النتيجة ولكنه لم يُسجل سوى هدفًا بالدقيقة 71 عن طريق لاعبه أوموت بوزوك.