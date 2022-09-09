طرابزون يسقط بثلاثية أمام فيرينكفاروس في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

فاز فيرينكفاروس المجري على ضيفه طرابزون سبور التركي بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

افتتح فيرينكفاروس التسجيل مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق توكماك نجوين، ثم أضاف آدم تراوري هدفا ثانيا في الدقيقة 29.

وقلص طرابزون الفارق في الدقيقة 39 عن طريق ماكسي جوميز، قبل أن يضيف نجوين هدفا شخصيا ثانيا له وثالثا لفريقه في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 71 قلص أوموت بوزوك الفارق مجددا لطرابزون.

جدير بالذكر أن فيرينكفاروس لعب منقوصا من لاعب منذ طرد إلدار سيفيتش في الدقيقة.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" أساسيا مع طرابزون سبور، حيث شارك في اللقاء كاملا.

ويلعب كلا من فيرينكفاروس وطرابزون في المجموعة الثامنة بالدوري الأوروبي، التي تضم النجم الأحمر الصربي وموناكو الفرنسي.

تفاصيل المباراة:

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا في الدقيقة 5 عن طريق توكماك نجوين.

الدقيقة 16 تشهد طرد إلدار سيفيتش ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل على أحد لاعبي طرابزون، فيرينكفاروس يلعب بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي أضاف آدم تراوري هدفا ثانيا في الدقيقة 29 مستغلا خطأ من دفاع طرابزون.

وقلص الفريق التركي الفارق في الدقيقة 39 عن طريق ماكسي جوميز الذي أرسل الكرة من فوق حارس المرمى.

وعاد نجوين لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

مرور أول ربع ساعة من الشوط الثاني دون أن تتغير النتيجة.

وفي الدقيقة 71 قلص أوموت بوزوك الفارق لطرابزون بهدف ثان من تسديدة قوية.

وأحرز يوسف يازجي التعادل لطرابزون في الدقيقة 87 بعد متابعة لكرة تصدى لها حارس مرمى الفريق المجري.

وقرر الحكم إلغاء هدف التعادل بداعي التسلل على لاعب الفريق التركي.