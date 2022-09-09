الدوري الأوروبي.. - ريال سوسييداد يهزم مانشستر يونايتد في معقله وروما يسقط في بلغاريا 

المنامة - ياسر ابراهيم - انقاد مانشستر يونايتد الإنكليزي للهزيمة على ملعبه "أولد ترافورد" أمام ريال سوسييداد الإسباني بمنافسات المجموعة الخامسة، وانهزم روما الإيطالي أمام مضيفه لودوغورتس البلغاري 1-2 لحساب المجموعة الثالثة، في أول جولة من الدوري الأوروبي.

و أوقف ريال سوسييداد الإسباني سلسلة انتصارات مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في لقاءاته الأخيرة، بعدما تغلب عليه 1-صفر، في حين فاز شيريف تيراسبول المولدوفي 3-صفر على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي بالمجموعة نفسها.

وفي ظل أجواء حزينة اكتنفت ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد، وقف لاعبو الفريقين دقيقة قبل انطلاق اللقاء حدادا على وفاة الملكة إليزابيث، وارتدى لاعبو الفريقين وحكم المباراة شارات سوداء، وتم تنكيس الأعلام.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق برايس مينديز في الدقيقة 59 من ركلة جزاء مثيرة للجدل، احتسبها الحكم بعدما لمست الكرة يد ليساندرو مارتينيز، لاعب مانشستر يونايتد داخل منطقة جزاء فريقه.

وتأتي تلك الخسارة، لتنهي مسلسل النتائج الإيجابية لمانشستر يونايتد، الذي فاز في لقاءاته الأربعة الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث كان يمني النفس باستغلال قوة الدفع التي حصل عليها خلال مواجهته القارية.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في القائمة الأساسية ليونايتد، حيث خاض المباراة بأكملها، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مباريات الفريق الإنجليزي ببطولة الدوري الإنجليزي.

وفي المجموعة الثالثة، عمّق لودوغوريتس رازاغراد البلغاري من جراح ضيفه روما الإيطالي، بعدما تغلب عليه 2-1، في حين تغلب ريال بيتيس الإسباني 2-صفر على مضيفه هلسنكي الفنلندي.

وجاءت جميع أهداف لقاء لودوغوريتس وروما في الشوط الثاني، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق البرازيلي كاولي أوليفيريا سوزا في الدقيقة 72، لكن إلدور شومورودوف أدرك التعادل لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 86.

ولم يهنأ روما بتعادله كثيرا، بعدما عاد لودوغوريتس للتقدم من جديد، عقب تسجيل البريطاني جوستافو نوناتو سانتانا الهدف الثاني للفريق البلغاري في الدقيقة 88.

وتأتي تلك الخسارة لتضاعف من محنة روما، الذي تعرض لهزيمة مذلة صفر-4 أمام مضيفه أودينيزي في لقائه الأخير بالدوري الإيطالي يوم السبت الماضي.

وفي المجموعة الثانية، حقق فنربخشة التركي فوزا ثمينا 2-1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني، في حين تغلب رين الفرنسي بالنتيجة ذاتها على مضيفه آيك لارناكا القبرصي في المجموعة نفسها.

ولم تلعب الأرض مع أصحابها في المجموعة الرابعة، حيث انتزع سانت جيلواز البلجيكي انتصارا ثمينا من ملعب مضيفه يونيون برلين، بعدما تغلب عليه 1-صفر، في حين فاز سبورتنغ براغا البرتغالي 2-صفر على مضيفه مالمو السويدي بالمجموعة نفسها.

المصدر: وكالات