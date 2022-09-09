الامارات | سليم عبدالرحمن مساعداً لبيتزي في تدريب الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم تعيين المدرب المواطن سليم عبدالرحمن مساعداً للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل.

ويُعدّ عبدالرحمن من أبرز المدربين الذين عملوا مع «الإمبراطور» في السنوات الماضية، إذ سبق له العمل مساعداً للعديد من المدربين الأجانب، بينما تولى تدريب الفريق الأول في موسم 2013-2014 بشكل مؤقت خلفاً للمدرب الفرنسي لوران بانيد، إذ قاد سليم عبدالرحمن الوصل لمدة 18 يوماً قبل أن يعمل مجدداً مساعداً للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

في المقابل، تولى سليم عبدالرحمن تدريب المنتخب الوطني بشكل مؤقت في مارس 2019، عقب إقالة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني من تدريب «الأبيض» بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا.