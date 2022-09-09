الامارات | ميرة الشحي تتقلّد برونزية البطولة العربية للسباحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت سباحة المنتخب الوطني ميرة عبدالله الشحي، المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق الفراشة تحت 15 سنة في البطولة العربية للسباحة للفئات العمرية المقامة في القاهرة وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري، في حين يختتم المنتخب مشاركته غداً مع انتهاء منافسات السباحة.

ونجحت ميرة في حصد أولى ميداليات المنتخب في سباق الفراشة، وهي تشارك برفقة السباحة سارة عكاشة في فئات الفتيات، بينما يوجد ستة سباحين في فئة الشباب بوجود البطل الإماراتي سالم غالب، ويقود المنتخب في البطولة العربية بالقاهرة مروان حافظ وطلال العلي، في بعثة برئاسة عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير الأعمال في الاتحاد.

وأشاد مدرب المنتخب الوطني مروان حافظ، بتحقيق ميرة الشحي لأول ميدالية عربية لها بعد مجهود كبير ومنافسة قوية، مشيراً إلى أنه بالتأكيد ستكون الميدالية التي حصلت عليها في هذا المحفل العربي الكبير حافزاً لها لاستمرار التدريب بقوة والظهور بشكل مختلف في البطولات المقبلة، وتمنى أن يوفق بقية السباحين في تحقيق أرقام جديدة لهم من خلال هذه المشاركة والاحتكاك القوي.