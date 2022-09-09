الامارات | بشعار «غودولفين».. «ديزرت أوردر» يطارد لقب «فلاينغ سكوتسمان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع المهر «ديزرت أوردر» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، للتقدم خطوة نحو الأمام، حيث يرتقي إلى مستوى «ليستد» حين يخوض اليوم تحدي سباق «فلاينغ سكوتسمان ستيكس»، المقام على مضمار «دونكاستر» البريطاني، المخصص لخيول عمر سنتين لمسافة 1400 متر عشبي.

ويعول مهر «غودولفين» المنحدر من نسل الفحل «دباوي» في «فلاينغ سكوتسمان ستيكس»، على استمرارية تطور أدائه على مدار مشاركاته الثلاث في عالم السباقات، والتي استهلها يونيو الماضي بحلوله ثالثاً في ظهوره الأول على مضمار «نيوماركت»، واتبعه بمركز الوصافة وبفارق «نصف رأس» في سباق مضمار «ساندوان بارك» مطلع الشهر الماضي، قبل أن ينتزع فوزاً جسوراً في 22 أغسطس الماضي في سباق «كونفايفل» ضمن سباقات مهرجان «إيبور» العريق الذي جرى على مضمار «يورك» البريطاني.

ويواجه «ديرزت أوردر» طموحات صفوة من جياد مسافة سبعة فيرلونغ (1400 متر)، يبرز منها ممثل مزرعة «جودمونت» المهر «نوستروم» بإشراف المدرب الخبير السير مايكل ستوت، القادم من انتصار عريض يوليو الماضي في سباق جرى على المسافة ذاتها، وإنما على مضمار «سانداون» البريطاني.

وعلق مدرب «غودولفين»، شارلي آبلبي، على حظوظ المهر «ديرزت أوردر» بقوله في تصريحات صحافية: «لم يرتكب (ديزرت أوردر) كثيراً من الأخطاء في مشاركاته الماضية، ويجلب معه اليوم الخبرة إلى هذا السباق، وشعرنا بأن هذا هو الوقت المناسب لاختباره على مستوى (ليستد) قبل نهاية موسم خيول عمر سنتين».