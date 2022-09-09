الامارات | الزمالك والهلال في «كأس سوبر لوسيل» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، نحو استاد لوسيل، أحد ملاعب مونديال قطر 2022، حيث يحتضن مواجهة «كأس سوبر لوسيل» المرتقبة بين الزمالك المصري والهلال السعودي.

كانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنظيم كأس العالم، أعلنت في أغسطس الماضي أن استاد لوسيل سيحتضن «كأس سوبر لوسيل» بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري.

ويعدّ استاد لوسيل أكبر الملاعب الثمانية المستضيفة لنهائيات مونديال 2022، ويسع أكثر من 80 ألف مشجع، ويبتعد 15 كلم فقط إلى الشمال من العاصمة القطرية الدوحة. وسيحتضن مباريات عدة في كأس العالم بمختلف أدوارها، اعتباراً من مباراة الأرجنتين والسعودية في دور المجموعات، وختاماً بنهائي المونديال يوم 18 ديسمبر.