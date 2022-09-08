الغيابات تربك النصر أمام فارس الجنوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض النادي العاصمي (النصر) في إطار منافسات الجولة الـ3 من دوري روشن للمحترفين نسخة 2022-2023 السبت في تمام الساعة الـ9:00 مساء، لقاء يجمعه بنظيره نادي (ضمك) فارس الجنوب على أرضية ملعب مرسول بارك، في لقاء له اعتباراته وحساباته الخاصة للفريقين، حيث اجتاز النصر نظيره الوحدة في الجولة الأولى، ولكنه سقط في فخ الهزيمة مبكرا أمام التعاون في الجولة الثانية، ولم يقدم العالمي حتى الآن المستوى المرجو منه أو كما يتطلع له محبوه وعشاقه.

ويدخل النصر اللقاء وفي جعبته 3 نقاط بالمركز التاسع وفق ترتيب الدوري ومن المؤكد أن يخوض الفريق مباراته أمام ضمك، وكل هدفه تحقيق الفوز ومصالحة جماهيره الغاضبة من أجل المنافسة على اللقب هذا الموسم ومن أجل أن تكون الانطلاقة كما يريد مسيروه، فالدوري السعودي يحسم مبكرا ومن يتخلف عن الركب يفقد الكثير بل وقد يفوته قطار اللقب الأغلى.

غيابات النصر

وقد كشفت تقارير صحفية، بأن حظوظ سلطان الغنام الظهير الأيمن لفريق النصر، في المشاركة مع «العالمي» خلال مواجهة ضمك، قد تضاءلت، مضيفة أن الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق النصر، قد جرب الثلاثي حمد آل منصور وعبدالله الخيبري وعلي الحسن، في التدريبات التي غاب عنها الغنام، لاختيار أحدهم بديلا عنه في مباراة ضمك.

وينوي الفرنسي جارسيا، الدفع بالثنائي عبدالرحمن غريب والبرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعبي الفريق في التشكيلة الأساسية أمام ضمك، بعد أن غاب تاليسكا، عن الجولتين الأولى والثانية من بطولة دوري روشن للمحترفين ضد الوحدة والتعاون بداعي الإيقاف بسبب الطرد في مباراة الفتح بالجولة الأخيرة خلال الموسم الماضي.

ويعاني النصر أيضا من غيابات أخرى واضحة مثل عدم جاهزية الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الذي يعاني هو الآخر من مرض التهاب غشاء التامور، وهو الغشاء المحيط بعضلة القلب، بناء على ما كتبه اللاعب عبر قصة حسابه الرسمي بموقع «انستقرام» في وقت سابق.

ولم يتحدد موعد عودة بيتي إلى الملاعب من جديد، بسبب ألم حاد في منطقة الصدر بناء على تقارير الأطباء الصادرة عن مرض التهاب التامور، لذلك فإن اللاعب سيتعافى بشكل كامل خلال أيام أو أسابيع أو حتى شهور، وفق تطور الحالة ومدى قابليته للعلاج والتعافي خلال الفترة المقبلة.

يضاف لقائمة الغيابات النصراوية الأوزبكي ماشاريبوف الذي غاب عن المشاركة بسبب عدم جاهزيته ومعاناته من الإصابة، كما أثبتت الفحوصات الطبية تعرض المدافع علي لاجامي أيضا لتمزق في العضلة الأمامية، ما يعني تأكد غيابه عن مباراة ضمك خلال الجولة الثالثة.

أما على الجانب الآخر، يخوض نادي ضمك مباراته أمام النصر، وهو منتش حد الثمالة بعد جولتين خلصها بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الفيحاء ثم الخليج، مع غيابات لعنصرين مهمين أمثال هلال سوداني وعبدالإله الشمري، محتلا بذلك المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، ويرغب في مواصلة انتصاراته ولو على حساب العالمي.

المواجهات بين الفريقين، الأهداف ونسبة الانتصارات:

