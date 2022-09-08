هل يواصل حصان الأخدود جموحه للصعود؟

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وقال رئيس الأخدود سامي آل فاضل لـ»مكة»: «اقتنصنا الفوز الثالث على التوالي على فرق عريقة مثل الأهلي والقادسية والرياض، وهذا يعطي دافعا معنويا للفريق في مسيرة الدوري الطويل، مشيرا إلى أن الفوز على الرياض تحقق بجهود اللاعبين الذين وضعوا الفوز نصب أعينهم بروح غير مستغربة أمام فريق عنيد وخارج الديار، وتطبيق خطة المدرب الذي درس الخصم باقتدار، مقدما شكره للجمهور الذي كان لهم الأثر الإيجابي في أداء الفريق والنتائج التي تحققت حتى الآن، مطالبا إياهم بالاستمرار خلف الكيان في مباريات الفريق المقبلة.ترتيب الأخدود:
- المتصدر 9 نقاط
- أقوى هجوم 8 أهداف
- أقوى خط دفاع هدف واحد
لاعب الأخدود المهاجم الغيني عثمان باتو:
- متصدر هدافي دوري يلو بـ4 أهداف
- هداف الدوري مع فريق البكيرية 27هدفا
- سجل 73 هدفا خلال مشاركاته مع أندية الدرجة الأولى
مدرب الأخدود البرتغالي جورجي مندوسا درب عددا من الأندية منها:
- فريق التعاون
- فريق الأهلي
- بني ياس الإمارات
- ريدنغ الإنجليزي
- ألميريا الإسباني
- ماريتيمو البرتغالي
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