شكرا لقرائتكم خبر هل يواصل حصان الأخدود جموحه للصعود؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بثلاثية نظيفة في مرمى فريق الرياض سجلها رونالد دوترا وأحمد المولد وعبدالعزيز آل هتيلة في المباراة التي أقيمت الأربعاء في استاد الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة، حقق الأخدود فوزه الثالث على التوالي ليتصدر دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين بـ 9 نقاط .

وقال رئيس الأخدود سامي آل فاضل لـ»مكة»: «اقتنصنا الفوز الثالث على التوالي على فرق عريقة مثل الأهلي والقادسية والرياض، وهذا يعطي دافعا معنويا للفريق في مسيرة الدوري الطويل، مشيرا إلى أن الفوز على الرياض تحقق بجهود اللاعبين الذين وضعوا الفوز نصب أعينهم بروح غير مستغربة أمام فريق عنيد وخارج الديار، وتطبيق خطة المدرب الذي درس الخصم باقتدار، مقدما شكره للجمهور الذي كان لهم الأثر الإيجابي في أداء الفريق والنتائج التي تحققت حتى الآن، مطالبا إياهم بالاستمرار خلف الكيان في مباريات الفريق المقبلة.

ترتيب الأخدود:





المتصدر 9 نقاط



أقوى هجوم 8 أهداف



أقوى خط دفاع هدف واحد



لاعب الأخدود المهاجم الغيني عثمان باتو:





متصدر هدافي دوري يلو بـ4 أهداف



هداف الدوري مع فريق البكيرية 27هدفا



سجل 73 هدفا خلال مشاركاته مع أندية الدرجة الأولى



مدرب الأخدود البرتغالي جورجي مندوسا درب عددا من الأندية منها: