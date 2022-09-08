شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يستعين بطاقم حكام نسائي لمباراته الودية فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان المنتخب الأولمبي بطاقم حكام نسائي بقيادة شاهندة المغربي ومعها يارا عاطف وجملات احمد ونهله على في المباراة الودية التي أقامها بين لاعبيه اليوم في ختام معسكره بالإسكندرية.

وفاز بالمباراة الفريق الأحمر بثلاثية نظيفه أحرزها أحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد عبد الرحمن أجويرو وأحمد سيد غريب.

وكان المنتخب أدى معسكره منذ الجمعة الماضي وحتى اليوم بين تدريبات ومحاضرات فنية ضمن استعداداته لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ وضمت قائمة المنتخب30 لاعبا .

ويضم جهاز المنتخب الاوليمبي كلا من :محمود حرب مدير المنتخب وتيجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس وليو مدرب الأحمال وجوى محلل الاداء وعمرو سليمان الإداري وخالد سرحان المترجم ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل ومحمد عبد الحكيم المدلك وعيد سليمان مسئول المهمات .