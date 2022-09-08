شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يختتم معسكره بمباراة ودية شهدت 3 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم معسكره المغلق بالإسكندرية اليوم، تحت قيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى، وذلك بأداء مباراة ودية بين فريقين من لاعبي المنتخب.

وفاز بالمباراة الفريق الأحمر بثلاثية نظيفه أحرزها أحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد عبد الرحمن اجويرو وأحمد سيد غريب

وكان المنتخب أدى معسكره منذ الجمعة الماضي وحتى اليوم بين تدريبات ومحاضرات فنية ضمن استعداداته لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وضمت قائمة المنتخب 30 لاعبا .

ويضم جهاز المنتخب الاوليمبي كلا من :محمود حرب مدير المنتخب وتيجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس وليو مدرب الأحمال وجوى محلل الاداء وعمرو سليمان الإداري وخالد سرحان المترجم ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي ود.قاسم قدري اخصائي التأهيل ومحمد عبد الحكيم المدلك وعيد سليمان مسئول المهمات .