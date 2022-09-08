شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يعزز هجومه بحمدالله أمام الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي يحل فريق الاتحاد ضيفا على نظيره فريق الرائد مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويسعى نادي الاتحاد إلى العودة إلى سكة الانتصارات والمنافسة على بطولة دوري روشن السعودي بعد تعثره في الجولة الماضية أمام ضيفه فريق الاتفاق في اللقاء الذي جمعهم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة والذي انتهى بالتعادل السلبي.

ويتسلح العميد بنجمه المغربي الهداف عبدالرزاق حمدالله بعد صدور قرار مركز التحكيم الرياضي بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم والسماح له بالمشاركة مع فريقه بدءا من مباراة الرائد.

وعلى الجانب الآخر يبحث رائد التحدي عن مواصلة الانتصارات واستغلال عاملي الأرض والجمهور والظفر بنقاط المباراة بعد المستويات المميزة التي قدمها في لقاء الوحدة الماضي عندما تفوق عليه بهدف دون مقابل جعلته يحتل المركز الثامن في سلم الدوري.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري:







لعب الفريقان 19 مباراة



فاز الاتحاد 11 مواجهة



فاز الرائد 3 مواجهات



التعادل 5 لقاءات



آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بفوز الاتحاد 2–1 في يناير الماضي.





أكبر فوز لفريق الاتحاد على الرائد 6-2 موسم 2016



أكبر فوز لفريق الرائد على الاتحاد 3-1 موسم 2018



أبرز الغيابات:





الرائد رينيه سانتوس (قرار انضباطي )



أسلحة الفريقين: