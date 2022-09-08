دوري اليد ينطلق بـ4 مباريات

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وستجمع أولى المباريات فريقي الأهلي والنور، على صالة وزارة الرياضة بجدة، فيما سيلعب الصفا مع المحيط على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ويحل القارة ضيفا على الوحدة بصالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويستضيف الترجي نظيره الزلفي على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.وستختتم منافسات الجولة الأولى من البطولة يوم الاثنين المقبل بخوض مواجهتين على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ستجمع الأولى بين حامل اللقب «مضر» والضيف الجديد «الهدى» عند الرابعة مساءً ، فيما سيلتقي وصيف الموسم الماضي «الخليج» مع الصاعد حديثاً وبطل دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي «الابتسام» عند الساعة السادسة مساء.
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