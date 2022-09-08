الهلال والزمالك صراع عربي على كأس السوبر لوسيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتسمر أعين الجماهير العربية مساء اليوم في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة ومراقبة لقاء قطبي الكرة العربية الهلال السعودي والزمالك المصري في أجواء كروية ساخنة في الشارعين السعودي والمصري في كأس السوبر لوسيل الذي يشهده ملعب لوسيل كأحد البروفات الحية التي تسبق مونديال 2022 والذي شيد على أحدث طرازي معماري حديث وسيكون أحد الملاعب الثمانية التي شيدتها الدوحة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2022 ومن بينها مواجهة المنتخبين السعودي والأرجنتيني يوم 22 نوفمبر في المونديال إلى جانب نهائي كأس العالم في الـ18 من ديسمبر 2022 بمشاركة 32 منتخبا، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لقطر. وسيكون اللقاء فرصة للاعبي الهلال الدوليين في التعرف على الملعب قبل انطلاقة المونديال.

وتعود آخر مواجهة جمعت الفريقين في 2018 في كأس السوبر المصري السعودي الذي كسبه المصريون بـ (2/1) وهو ما يعزز الحضور الفني للهلال والزمالك فالأول يريد أن يعوض خسارة اللقب بعد فقدانه بـ 4 سنوات، والآخر يريد أن يؤكد تفوقه والحفاظ على ذلك الإرث الكروي لاسيما وأنه جاء أمام بطل القارة الآسيوية وزعيمها.

تاريخ بطولي للهلال

بالتاريخ البطولي المحلي يتوفق الهلال في بطولات الدوري بـ 18 بطولة وقف فيها على رأس الأندية السعودية، يقابله الزمالك بإحراز 14 بطولة، يضاف لهما أن الفريقين مرصعان بنجوم الكرة العربية والقارية ومدججان بأوراق رابحة وخلفهما كوادر فنية رفيعة بقيادة الأرجنتيني رامون دياز(الهلال)، والبرتغالي جوستافو فيريرا(الزمالك). والهلال الذي حرم من التسجيل لفترتين في الموسم الرياضي الحالي بسبب قرار مركز التحكيم الرياضي (قضية محمد كنو) يمتلك أسلحة كروية قادرة على نيل اللقب، والتي ربما تشهد مشاركة اللاعب القضية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الذي سمح باللاعب الموقوف محليا لـ 4 أشهر بالمشاركة كون مباراة السوبر تندرج تحت مسمى المواجهات «الودية» وهو الأمر الذي يعزز تواجد اللاعب على دكة البدلاء على أقل تقدير. إلى جانب غياب جملة من لاعبيه بداعي الإصابة كصالح الشهري وعبدالإله المالكي ومتعب المفرج والكوري الجنوبي جانع هيون سو.

تفوق زملكاوي

أما فريق الزمالك الذي يتفوق على الهلال في عدد انتصارات المواجهات الخمس بثلاثة انتصارات وانتصار للهلال وتعادل بينهما فسيدفع بأكبر عدد ممكن من لاعبيه الجاهزين بحثا عن اللقب الذي سيعزز به خزائنه المالية بنيل جائزة اللقب المحددة بـ 1,5 مليون دولار، يقابلها مليون دولار للفريق الخاسر. حيث لم تتأكد بعد مشاركة لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي.

مسيرة الجاسم مع الفرق السعودية

حكم اللقاء القطري عبدالرحمن الجاسم دولي منذ 2013 والمرشح لإدارة مباريات مونديال قطر 2022 سبق وأن أدار الموسم الماضي مباراة النصر وضمك في الجولة الأولى انتهى بفوز النصر برباعية مقابل هدف.كما قاد لقاء منتخب السعودية وفلسطين في يونيو 2015، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، وانتهى اللقاء بفوز السعودية بنتيجة (3-2) وأدار الجاسم 190 مباراة خلال مسيرته، أشهر خلالها 669 بطاقة صفراء، و18 طردا للإنذار الثاني، و12 طردا مباشرا، كما احتسب 85 ركلة جزاء.

التشكيل المتوقع للهلال:

عبد الله المعيوف (حارس) سعود عبد الحميد ومحمد جحفلي وعلي آل بليهي وياسر الشهراني، وجوستافو كويلار واندريه كويلار وسالم الدوسري وسلمان الفرج وأديون إيغالو وموسى ماريغا.

التشكيل المتوقع للزمالك:

محمد عواد (حارس) محمود الونش ومحمد حسام وحمزة المثلوثي وأحمد أبوالفتوح وإمام عاشور ومحمد عبد الغني وسيد نيمار ويوسف اوباما وسيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

تاريخ مواجهات الفريقين والألقاب:

