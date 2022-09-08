7 فرق تشارك في دوري الرديف التنشيطي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق النسخة الأولى للدوري الرديف التنشيطي بمشاركة 7 فرق من دوري روشن للمحترفين هي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.

ويقام الدوري الرديف التنشيطي بنظام الدوري الكامل «ذهاب وإياب» بحيث تكون مبارياته مرادفة لمباريات دوري روشن للمحترفين « 2022-2023» بمجموع 42 مباراة في الموسم، على أن يتم السماح لكل ناد بتسجيل 20 لاعبا في قائمة المباريات وفق عدة اشتراطات تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلا في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في مباريات الدوري الرديف.

وستحصل الأندية المشاركة في الدوري على دعم مالي قدره مليونا ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها 2,825,000 ريال إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبا.