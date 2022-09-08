الاتفاق يتطلع لأخذ حصته من الباطن

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ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الاتفاق للاستفادة من التكامل العناصري لفريقه في لقاء اليوم، عقب جاهزية الثنائي التونسي نعيم السليتي ومحمد الكويكبي واللذين سيشكلان إضافة قويه للفريق في خط وسط الملعب ومركز صناعة اللعب وزيادة الرغبة الهجومية بجانب البرازيلي، وذلك عقب أن عاد الفريق بنقطة ثمينة خارج قواعده في مواجهته السابقة أمام الاتحاد، فيما سيبقى خيار مشاركة مدافع الفريق الجديد داركو فيلكوفسكي متاحا والذي سيمثل دعامه بجوار المدافع الكنغولي مارسيل تيسيران. على الطرف الآخر يعيش فريق الباطن أوضاعا صعبة نتيجة منعه من قيد أجانبه لعدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية، إضافة لطرد حارسه الأوروغوياني مارتن كامبانيا في لقاء الفتح الماضي، إذ سيعمد الألماني إلين هورفات لمحاولة ترميم فريقه والخروج بأقل الأضرار عقب النتيجة الكبيرة التي تعرض لها الفريق بالجولة الأخيرة والدفع بالعناصر الشابة وخبرة مدافعه البرازيلي ماوريسيو أنطونيو الأجنبي الوحيد في قائمة السماوي في مواجهة الليلة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الساحل الشرقي يستضيف فريق الاتفاق مساء اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضيفه الباطن في مواجهة شرقاوية تتجه الحظوظ فيها لصاحب الأرض المنتشي بالنقطة الإيجابية التي انتزعها من مواجهة الاتحاد بالجولة الماضية خارج أرضه والباحث عن تسجيل أول فوز له هذا الموسم، باستغلال ظروف ضيفه الصعبة، وذلك لحساب مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الاتفاق للاستفادة من التكامل العناصري لفريقه في لقاء اليوم، عقب جاهزية الثنائي التونسي نعيم السليتي ومحمد الكويكبي واللذين سيشكلان إضافة قويه للفريق في خط وسط الملعب ومركز صناعة اللعب وزيادة الرغبة الهجومية بجانب البرازيلي، وذلك عقب أن عاد الفريق بنقطة ثمينة خارج قواعده في مواجهته السابقة أمام الاتحاد، فيما سيبقى خيار مشاركة مدافع الفريق الجديد داركو فيلكوفسكي متاحا والذي سيمثل دعامه بجوار المدافع الكنغولي مارسيل تيسيران. على الطرف الآخر يعيش فريق الباطن أوضاعا صعبة نتيجة منعه من قيد أجانبه لعدم حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية، إضافة لطرد حارسه الأوروغوياني مارتن كامبانيا في لقاء الفتح الماضي، إذ سيعمد الألماني إلين هورفات لمحاولة ترميم فريقه والخروج بأقل الأضرار عقب النتيجة الكبيرة التي تعرض لها الفريق بالجولة الأخيرة والدفع بالعناصر الشابة وخبرة مدافعه البرازيلي ماوريسيو أنطونيو الأجنبي الوحيد في قائمة السماوي في مواجهة الليلة.

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