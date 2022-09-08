بالترددات.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك، نظيره الهلال السعودي، في الثامنة مساء الجمعة، 9 سبتمبر، في كأس لوسيل "السوبر المصري السعودي"، على استاد لوسيل، أحد الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم 2022 بقطر.

يشارك الزمالك في كأس لوسيل بصفته بطل الدوري المصري الممتاز خلال النسخة الأخيرة، فيما يلعب الهلال السعودي المباراة باعتباره بطل دوري المحترفين السعودي.

القنوات الناقلة المجانية

اللقاء سيكون مذاع بشكل مجاني على عدد من القنوات العربية، وهى قنوات بى إن سبورت المفتوحة، وقناة الكأس 1 المفتوحة، وقناة أون تايم سبورت 1.

المعلقون

سيتولى حسن العيدروس التعليق على قناة بى إن سبورت المعلق، وخليل البلوشى، على قناة الكأس.

بينما قناة أون تايم سبورت سيعلق عليها المعلقان مدحت شلبى وحاتم بطيشه على قناتي الصوت فى القناة.

ترددات القنوات الناقلة للقاء

تردد قناة بى إن سبورت المفتوحة 11050 / 27500 والقناة تعمل hd.

بينما تردد قناة الكأس 1 المفتوحه هو 11919 / 27500 وتعمل أيضاً بصيغة الــ hd.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

ملحوظة: القناة تعمل على تقنية sd بجانب الـhd.

كان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، قد اختار قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السعودى وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الهلال السعودي فى كأس لوسيل:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.