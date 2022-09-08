شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بأوغندا يحضر مران فيوتشر قبل مواجهة بول بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لنادي فيوتشر مران اليوم في ملعب مدرسة كامبالا انترناشيونال في أوغندا، استعداداً لمواجهة نادي بول الأوغندي في الدور التمهيدي بالكونفدرالية الأفريقية.

شهد المران حضور أشرف سويلم سفير مصر بأوغندا والمستشار محمد نزيه والقنصل المصري شادي محمود عبد اللطيف من أجل تحفيز اللاعبين قبل المواجهة الهامة وحرصت السفارة المصرية على تذليل كافة العقبات في استقبال البعثة والعمل على إيجاد كافة سبل الراحة والأمان.

من ناحية أخرى، حرص أحد المشجعين والذي يحمل الجنسية الأوغندية، على التواجد مع فريق فيوتشر خلال خوضه للتدريبات، لدعم اللاعبين قبل اللقاء المرتقب مع فريق بول جينجا الأوغندي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام مسؤولو فيوتشر بمنح المشجع قميص النادي، حيث قام بعدها المشجع الأوغندي بالتقاط الصور التذكارية مع لاعبي فيوتشر.

ويواصل فريق فيوتشر تدريباته بأوغندا استعدادا لمواجهة نظيره بول جينجا، خلال اللقاء المقرر إقامة المباراة يوم السبت القادم 10 سبتمبر في الـ3 عصراً بتوقيت القاهرة والـ4 عصراً بتوقيت أوغندا، في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.