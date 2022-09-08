شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لكرة السرعة بمشاركة 35 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة السرعة الدائرية النسخة الأولى فى الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر المقبل، فى مدينة الغردقة ، وذلك تحت رعاية الاتحاد الدولى لكرة السرعة الدائرية برئاسة أحمد الخطيب، وذلك بمشاركة أكثر من 35 دولة حول العالم .

ويسعى مسئولو الاتحاد المصري لكرة السرعة بالحصول علي كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي لإخراج البطولة بالشكل اللائق الذي يليق بإسم وصورة مصر، خاصة وأن البطولة ستلقى رواجا على السياحة فى مصر .

من جانبة أبدى أحمد الخطيب رئيس الأتحاد الدولى لكرة السرعة الدائرية، سعادته بإحتضان مصر لبطولة كأس العالم ، خاصة أن الاتحاد يسعى إقامة عدة بطولات مفتوحة الفترة القادمة بجوائز مالية ضخمة حتى تساعد على انتشار اللعبة بصورة أكبر فى مصر الفترة المقبلة .