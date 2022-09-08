شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضمن ذهبيتين بالبطولة الإفريقية للطاولة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن منتخب تنس الطاولة، تحقيق ميداليتين ذهبيتين فى منافسات الزوجى بالبطولة الإفريقية التى تقام بالجزائر، ليكون رصيد مصر 5 ذهبيات حتى الآن.

وجاءت الذهبيتان بعد تأهل الزوجى محمد البيلى ومحمد شومان للنهائي أمام الثنائى المصرى أيضا أحمد صالح وخالد عصر، وبالتالى ضمنت مصر ذهبية.

الذهبية الثانية بتأهل الزوجى هنا جودة وآلاء يحيى للنهائي فى مواجهة الثنائي المصرى مريم الهضيبى و يسرا حلمى.

وكان منتخب الرجال توج بذهبية الفرق بالتغلب على الجزائر، ومنتخب السيدات بالذهبية بالتغلب على تونس.

وكذلك ذهبية الزوجى المختلط عن طريق محمد البيلى وهنا جودة.