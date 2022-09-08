شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الجديد لمجلس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت رابطة الأندية المحترفة اجتماعا مساء اليوم الخميس، للإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الرابطة في الموسم المقبل، والذى شهد تغييرا وحيدا بانتخاب الدكتور أحمد النجار بدلا من عامر حسين.

وجاء تشكيل الرابطة الجديد لموسم 2022-2023، كالتالي:

ــ أحمد دياب رئيسًا

ـ عماد متعب نائبًا

ـ شريف صالح عضوا

ـ خالد رفعت عضوا

ـ أحمد النجار عضوا

ـ صفي الدين بسيوني عضوا

ـ ثروت سويلم عضوا

ووجه أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة الشكر لكل الأندية على التعاون مع الرابطة خلال الموسم الماضي، قائلا: اشكر كل الأندية على التعاون المثمر في بداية الموسم الثاني ، مضيفاً ان هذا الموسم سيكون هناك تداخل كبير بين الرابطة والشركة الراعية

وأضاف أحمد دياب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته رابطة الأندية المحترفة في اتحاد الكرة اليوم ، أن تشكيل الرابطة في الموسم الجديد بنفس قوامها وتشكيلها في الموسم الماضي، وانضم لها الدكتور أحمد النجار بدلا من عامر حسين.

وقال دياب، إن عامر حسين قدم مجهودات كبيرة في الموسم الماضي، ولم يترشح للانتخابات هذه المرة والتنسيق معه سيستمر على صعيد المسابقات، مشددا علي ان الاجتماع الذي عقد اليوم كان تنظيميا فقط والقرارات ستكون خلال الأسبوع المقبل، وهناك توجه لزيادة أعداد الجماهير تدريجياً.