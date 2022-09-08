شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئو الطائرة يهزم تونس ويتأهل لنهائى أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لناشئي الكرة الطائرة على نظيره التونسى بنتيجة 3/0 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب ليتأهل إلى النهائى ، وتأهل المنتخب لهذا الدور بالفوز على نظيره السودانى بنتيجة 3/0 فى ربع نهائي البطولة ، بعدما سبق وحقق المنتخب العلامة الكاملة بالفوز فى جميع مباريات الدور الأول .

وحقق منتخب ناشئو الكرة الطائرة الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 3 / 1 فى ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بالمغرب، بعدما نجح أحفاد الفراعنة فى الفوز على ليبيا بنتيجة 3 / 0 وقبلها الفوز على الجزائر فى ضربة البداية بنفس النتيجة.

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات ليبيا والجزائر وتونس والسودان ومصر ونيجيريا والكاميرون في بطولة افريقيا، بالإضافة إلى المغرب البلد المستضيفة.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرًا، بلقب بطولة أفريقيا بعد الفوز على تونس بنتيجة 1/3 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.