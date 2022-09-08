شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يرحب بمولودته الجديدة: welcome Nelly.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رُزق مؤمن زكريا لاعب فريق الاهلى السابق بمولدته الجديدة "نيلى" ، حيث نشر اللاعب صورة عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر وكتب welcome Nelly أي "مرحباً نيللي".

من ناحية أخرى، تصدر اللاعب مؤمن زكريا وزوجته تريند مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد استضافة الإعلامية إسعاد يونس لهما فى برنامجها "صاحبة السعادة"، وقال لاعب النادى الأهلى: "زوجتى يومها صعب، أنا ومالك ابننا بقينا شغلها.. عمرى ما شكيت أن زوجتى لن تتحملنى، وبعد مرضى تقف دائما بجانبى وتساعدنى فى ارتداء ملابسى خاصة أن ارتدائى للملابس صعب، وهى تحب الورد كثيرًا".

وأضاف: "بعد تعبى هى واقفة جنبي، وقبل أى حاجة تعملها لنفسها بتعملها ليا أنا الأول، مثلا صعب إنى ألبس هدومي، تلبسنى أنا الأول القميص والبنطلون والجزمة".

وكشف مؤمن زكريا لأول مرة عن قصة تعرفه بزوجته، وقال زكريا، إنه رأى زوجته أثناء تواجده فى العمرة، وتخيل صورتها عند باب الكعبة، رغم أنها لم تكن متواجدة.

ومن جانبها، قالت ريهام الشيمي، زوجة مؤمن زكريا: "هو كان معجب بيا من غير ما أعرف وكنا مع بعض فى الجامعة، وفضلنا مش عارفين بعض لحد ما شافنى فى فرح صاحبه وصاحبتي، فقال له إنه عايز يتعرف عليا، واتعرفنا على بعض وارتحت له وهو كمان".

وتابعت: "ولا كنت أعرف إنه بيلعب كورة، عرفت بعد ما اتكلمنا، ومكانش ليا فى الكورة"، وعلق مؤمن زكريا قائلا: "فى مرة كلمتها يوم الجمعة الصبح وكانت نايمة، وقلتلها أنا رايح أمضى للزمالك، قالتى يعنى إيه؟ إن شاء الله ربنا معاك".