شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتوجه إلى قطر لحضور مباراة الزمالك والهلال السعودي فى كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إلى الدوحة لحضور مباراة كأس لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي غداً ،الجمعة، ويرغب فيتوريا في متابعة لاعبي الزمالك عن قرب قبل اختيار لاعبيه الدوليين استعدادا للمعسكر المقبل.

وأسفر الاجتماع الفني لمواجهة الزمالك أمام الهلال والمقرر إقامتها مساء غد الجمعة، على كأس سوبر لوسيل في قطر ، عن ارتداء فريق الزمالك زيه التقليدي وهو القميص الأبيض والشورت الأبيض، بينما حارس المرمى يرتدي اللون الأخضر.

وتقرر اللجوء إلى ركلات الجزاء مباشرة دون أوقات إضافية حال انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين..كان الزمالك وصل الدوحة أمس، استعدادا لمواجهة الهلال السعودي وسط استقبال أسطوري من الجماهير.