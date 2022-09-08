شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصى لاعب المصري يستغل الإجازة فى الاحتفال بزفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل التونسي إلياس الجلاصي لاعب النادي المصري، فرصة الإجازة الطويلة التي حصل عليها الفريق عقب نهاية الموسم، في الاحتفال بزفافه، وذلك قبل العودة خلال الأيام المقبلة إلى القاهرة للانتظام في معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأعلن النادي المصري بشكل رسمي، تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق البورسعيدي، لمدة موسم، وذلك خلفاً لحسام حسن، والذي رحل عن الفريق بعد انتهاء دوري الموسم الماضي.

يعد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للنادي المصري، من المدربين المخضرمين في الدوري العام، بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.

قاد إيهاب جلال النادي المصري إجمالاً في 49 مباراة فاز في 22 وتعادل في 15 وخسر في 12 لقاء، وبعد الخسارة أمام المقاولون العرب في بطولة كأس مصر، قرر الرحيل في فبراير 2020، وذلك خلال ولايته الأولى مع النادي البورسعيدي.