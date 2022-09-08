شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الأول لرابطة الأندية المصرية المحترفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت رابطة الأندية المصرية اجتماعها الأول بعد تجديد انتخابها، برئاسة النائب أحمد دياب.

ورشح 12 ناديًا أحمد دياب رئيس الرابطة في الموسم الماضي ممثلًا عنهم في الموسم الجديد، بينما رشح ناديا طلائع الجيش وحرس الحدود العميد دكتور أحمد علي ممثلًا عنهما، ورشح الزمالك خالد رفعت، بينما رشح الأهلي عماد متعب، ورشح النادي المصري شريف صالح، ورشح اتحاد الكرة اللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم.

وفاز النائب أحمد دياب برئاسة رابطة الأندية المصرية بالتزكية، كما تم انتخاب الكابتن عماد متعب نائبًا لرئيس الرابطة.

من جانبه أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالموسم الجديد خلال أسبوع، معلقًا في مؤتمر صحفي عقد بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس، أنه يتوجه بالشكر إلي زملائه بالرابطة على المجهود الذي قاموا به في الموسم الأول لهم بالدوري.

وأضاف: " أود أن أشكر اتحاد الكرة وكل أندية الدوري ومجالس إداراتهم على تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة لموسم جديد."

وواصل : "عقدنا اجتماعًا تنظيميًا اليوم، وسوف يكون هناك اجتماع آخر خلال أسبوع لمناقشة كافة الامور التي تخص الموسم الجديد."

وتابع دياب: "نسعى للتطوير والبناء على ما تحقق في الموسم الماضي، نعمل بروح واحدة، وهدفنا واحد هو الارتقاء بالكرة المصرية، بالتعاون الجاد والهادف مع كل عناصر المنظومة واتحاد الكرة المصري."



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