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فيوتشر يواصل تحضيراته لمواجهة بول الأوغندي في الكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أدى فريق فيوتشر، مساء اليوم الخميس، مرانه في ملعب أحد المدارس في أوغندا؛ استعداداً لمواجهة نادي بول الأوغندي في الدور التمهيدي بالكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة نظيره بول الأوغندي، عند الثالثة عصر يوم السبت على ملعب سانت ماري كمبالا.

وشهد المران حضور السفير المصري بدولة أوغندا، أشرف سويلم والمستشار محمد نزيه والقنصل المصري شادي محمود عبد اللطيف؛ لتحميس اللاعبين قبل المواجهة الهامة.

وحرصت السفارة المصرية على تذليل كافة العقبات في استقبال البعثة والعمل على إيجاد كافة سبل الراحة والأمان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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