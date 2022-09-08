اشتباكات عنيفة في المدرجات.. مباراة نيس وكولن مهددة بالتأجيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تواجه مباراة نيس الفرنسي وكولن الألماني شبح التأجيل بسبب الاشتباكات التي حدثت بين جماهير الفريقين في المدرجات قبل انطلاق اللقاء، مساء اليوم الخميس.

ولم تنطلق مباراة نيس وكولن والتي كان من المفترض لها في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساء اليوم بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ووفقًا لشبكة "rmc sport" الفرنسية فإن مباراة نيس وكولن شهدت هجوم المشجعين على بعضهم في المدرجات.

وأشارت إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة فإنه لا ينبغي أن تُلعب مباراة نيس وكولن بعد الحوادث الخطيرة التي وقعت في الملعب.

وتردد أنباء حول سقوط أحد المشجعين من أعلى المدرجات وأصيب بجروح خطيرة.