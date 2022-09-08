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مدرب الهلال: مواجهة الزمالك تختلف عن لقاء الأهلي في مونديال الأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي، أنه يعرف الزمالك جيدا، قبل مواجهة الفريقين في كأس سوبر لوسيل.

ومن المقرر أن يتلقي الهلال بطل الدوري السعوي، مع الزمالك، حامل لقب ، غدا الجمعة في مباراة كأس سوبر لوسيل في قطر.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أعرف الزمالك جيدا، هو فريق جيد وبطل الدوري المصري ونأمل أن تكون مباراة مثيرة وجميلة".

وأضاف: "نحن سعداء باللعب في كأس سوبر لوسيل ونحرص على الفوز بهذه البطولة، الجميع لدينا مستعد لتقديم مباراة قوية وأوراق كلا الفريقين مكشوفة".

وتابع: "مباراة الهلال مع الأهلي (في كأس العالم للأندية) كان لها ظروف خاصة وتحديدا فيما يتعلق بالبطاقات الحمراء.. لكن أمام الزمالك سيكون الوضع مختلفا".

وكان الهلال بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم قد خسر أمام الأهلي (0-4) في شهر فبراير الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

وأتم رامون دياز تصريحاته قائلا إنه يشعر بالفخر بالإشراف على فريق أغلبه من اللاعبين الدوليين.

فيما قال عبد الله المعيوف، حارس الهلال، إن مواجهة الزمالك تعد بروفة جيدة قبل بطولة كأس العالم التي تقام في قطر نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن "الزعيم" عمل بجد لتحديد نقاط قوة وضعف الزمالك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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