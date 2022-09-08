رسميًا.. أحمد حسن كوكا يعود إلى الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن نادي ألانيا سبور التركي، اليوم الخميس، عن التعاقد مع اللاعب المصري أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

ونجح ألانيا سبور في الحصول على خدمات كوكا قبل غلق سوق الانتقالات في تركيا وذلك دون الكشف عن تفاصيل مدة التعاقد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ألانيا سبور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لكوكا بقميص الفريق، وعلقت، قائلة: "مرحبا بك أحد حسن كوكا".

ويمتلك كوكا تجربة احترافية في تركيا، حيث لعب بقميص كونيا سبور لمدة عام معارا من أولمبياكوس اليوناني، حيث خاض 33 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة.