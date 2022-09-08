رسميًا.. لاعب إيطالي يدعم "طائرة الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن النادي الأهلي رسميًا ضم الإيطالي لويجي راندازو إلى صفوف فريق كرة الطائرة، بعقد يمتد لموسم واحد.

وذكر الأهلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس "خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي يعلن انضمام الإيطالي لويجي راندازو لصفوف فريق كرة الطائرة، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد الذي يستمر لمدة موسم واحد".

وكان المحترف الإيطالي وصل إلى القاهرة وخضع للكشف الطبي، وأنهى النادي كافة الأمور الخاصة بعقده الذي وقعه اليوم لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع راندازو بعد ساعات من توجيه الأهلي الشكر إلى أحمد عبدالعال لاعب فريق الطائرة.