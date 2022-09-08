تقارير: مصر والسعودية واليونان يستعدون لطلب استضافة كأس العالم 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تستعد المملكة العربية السعودية لتقديم طلب مشترك مع مصر واليونان من أجل استضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وتحتضن دولة قطر فعاليات كأس العالم 2022 والمقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، بينما تستضيف أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات 2026.

ووفقًا لصحيفة "تايمز" البريطانية فإن المملكة العربية السعودية تستعد لتقديم طلب مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 مع مصر واليونان.

وأضافت أن المصادر تؤكد أن الإعلان بات وشيكا وذلك بعد إجراء محادثات مكثفة على مستويات حكومية رفيعة.

وأوضحت أنه إذا تمت الموافقة على طلب السعودية ومصر واليونان لاستضافة مونديال 2030، فسيتعين لعب البطولة في الشتاء مثل قطر لتجنب درجات الحرارة القصوى في يونيو ويوليو.