رسميًا.. تشيلسي يعلن عن مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن نادي تشيلسي رسميًا تعيين جراهام بوتر مدرب برايتون، مدربًا لفريق البلوز، بعقد لمدة 5 أعوام، خلفًا للألماني توماس توخيل، الذي أقيل من منصبه أمس الأربعاء.

وذكر تشيلسي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم الخميس، "يسعدنا الإعلان عن تعيين بوتر، بعقد لمدة 5 أعوام".

وكشف تشيلسي في بيانه أن بوتر سيتولى تدريب الفريق "على الفور".

وقد يقود بوتر تشيلسي في أول مباراة بعد غدٍ السبت ضد فولهام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال بوتر، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي عقب توقيع العقود، "أنا فخور للغاية ومتحمس لتمثيل تشيلسي، وأتطلع إلى الاجتماع والعمل مع مجموعة رائعة من اللاعبين، من أجل تطوير الفريق".

وأضاف "كما أود أن أتقدم بخالص شكري إلى برايتون لإتاحة هذه الفرصة لي، وعلى وجه الخصوص توني بلوم وجميع اللاعبين والموظفين والمشجعين على دعمهم المستمر خلال فترة وجودي في النادي".

من جانبه، قال تود بويلي، مالك تشيلسي، "يسعدنا التعاقد مع بوتر، إنه مدرب مبتكر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتناسب مع رؤيتنا للنادي، إنه ليس موهوبًا للغاية على أرض الملعب فحسب، بل يمتلك مهارات وقدرات تتجاوز الملعب ما سيجعل تشيلسي ناديًا أكثر نجاحًا".

وتابع "بوتر كان له تأثير كبير في الأندية السابقة، ونتطلع إلى تأثيره الإيجابي في تشيلسي، نسعى إلى دعمه وفريقه التدريبي".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن زين الدين زيدان، وماوريسيو بوكيتينو ضمن المرشحين لتدريب تشيلسي، لكن إدارة النادي استقرت في النهاية على بوتر، الذي كان المرشح الأوفر حظًا.

وكان تشيلسي أعلن أمس إقالة توخيل من منصبه، في أعقاب الخسارة المفاجئة من مضيفه دينامو زغرب الكرواتي يوم الثلاثاء في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

كما بدأ تشيلسي موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بصورة باهتة، إذ يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من أصل 18 ممكنة بعد انقضاء 6 جولات.

ويتولى بوتر، صاحب الـ47 عامًا، تدريب برايتون منذ مايو 2019.

وقاد بوتر فريقه السابق برايتون لاحتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، برصيد 13 نقطة.