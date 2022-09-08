تفاصيل الاجتماع الأول لرابطة الأندية بعد تجديد انتخابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

عقدت رابطة الأندية المحترفة اجتماعها الأول، اليوم الخميس، بعد تجديد انتخابها برئاسة النائب أحمد دياب.

ويتكون تشكيل رابطة الأندية للموسم الجديد من أحمد دياب رئيسا، عماد متعب نائبا، وأعضاء ثروت سويلم وشريف صالح وخالد رفعت وصفي الدين بسيوني وأحمد النجا.

وفي مؤتمر صحفي عُقد بمقر اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالموسم الجديد خلال أسبوع.

وحرص دياب على توجيه الشكر إلى زملائه بالرابطة على المجهود الذي قاموا به في الموسم الأول لهم بالدوري.

وأضاف: "أود أن أشكر اتحاد الكرة وكل أندية الدوري ومجالس إداراتهم على تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة لموسم جديد".

وتابع: "عقدنا اجتماعًا تنظيميًا اليوم، وسوف يكون هناك اجتماع آخر خلال أسبوع لمناقشة كافة الأمور التي تخص الموسم الجديد".

وواصل رئيس الرابطة حديثه: "نسعى للتطوير والبناء على ما تحقق في الموسم الماضي، نعمل بروح واحدة، وهدفنا واحد هو الارتقاء بالكرة المصرية، بالتعاون الجاد والهادف مع كل عناصر المنظومة واتحاد الكرة المصري".