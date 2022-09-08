شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد الأوربي يعلن ليفاندوسكي لاعب الجولة الأولى فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الأوربي لكرة القدم بشكل رسمي أختيار النجم البولندي روبرت ليفاندوسكي مهاجم برشلونة الأسباني لاعب الجولة الأولى فى دور المجوعات ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2023، حيث تمكن اللاعب من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" فى مباراة الفريق الكتالوني أمس أمام فيكتوريا بلزن.

ويواصل المهاجم البولندي تألقه منذ قدومه لصفوف البرسا، حيث يقدم اللاعب مردود جيد للغاية فى الليجا الإسبانية، بعدما تمكن من تسجيل 5 أهداف خلال 4 جوالات فقط، ليصل اللاعب بأهدافه فى مرمي بلزن إلى الهدف الثامن له مع الفريق خلال 5 مباريات رسمية فقط خاضها اللاعب مع الفريق فى مختلف البطولات.



ترتيب ليفاندوسكي فى قائمة هدافى المسابقة

ويحتل اللاعب فى الوقت الحالي المركز الثالث فى ترتيب هدافى المسابقة برصيد 89هدفاً خلف ليونيل ميسي الذي يمتلك 125 هدفًا، فى الوقت الذي يتصدر رونالدو القائمة برصيد 141هدفًا، على الرغم من غياب النجم البرتغالي عن هذه النسخة من دوري الأبطال، إلا أنه يتصدر القائمة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويمتلك ليفاندوسكي فرصة ذهبية للإنفراد بالمركز الثالث فى ترتيب هدافى المسابقة والإقتراب قليلًا من رقم ليونيل ميسي، فى الوقت الذي تعرض فيه المهاجم الفرنسي بنزيما للإصابة، والتي ستبعده عن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.



ليفاندوسكي يرفع راية التحدي أمام البايرن

وصرح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي أنه على أتم الإستعداد لمواجهة البايرن فى الجولة الثانية من دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا، يأتي ذلك ضمن المجموعة الثالثة والتي تتضمن بايرن ميونخ، وإنتر ميلان، وفيكتوريا بلزن رفقة الفريق الكتالوني.