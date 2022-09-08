الامارات | السماح لحاملي "هيّا" بدعوة ثلاثة من غير حاملي تذاكر مونديال قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف منظّمو مونديال قطر 2022 في كرة القدم، الخميس، عن خاصية جديدة تمنح حاملي بطاقة المشجعين "هيّا"، فرصة دعوة ثلاثة أشخاص من غير حاملي التذاكر لحضور النهائيات وتوسيع رقعة عمل المنصة الرسمية لأماكن الإقامة، مؤكدين ان تناول الكحول حول الملاعب لن يكون مختلفاً عن النسخ السابقة.

وقال ياسر الجمال، المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، في مؤتمر صحافي من استاد لوسيل، أكبر ملعب المونديال ومضيف النهائي الذي يُفتتح الجمعة رسمياً بمباراة الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية "نظرا لطلب أصحاب التذاكر الراغبين باصطحاب اصدقائهم أو أهلهم إلى كأس العالم، ارتأينا اعتماد سياسة واحد زائد ثلاثة".

وتابع "بالتالي، يستطيع حامل بطاقة هيا بعد شرائه التذاكر دعوة ثلاثة من اصدقائه أو أهله من غير حاملي التذاكر، للاستمتاع بتجربة استثنائية في كأس العالم"، على أن يُطبّق حد أدنى لرسوم الدخول للمشجعين غير حاملي التذاكر ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً وما فوق، بينما يُعفى من رسوم الدخول المشجعون الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

وأعلن المنظمون سابقاً ان بطاقة "هيّا" هي التصريح الوحيد لدخول المشجعين إلى قطر، خلال المونديال المقرر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر حيث يتوقع قدوم أكثر من مليون زائر.

وتحتوي على العديد من المزايا أهمها دخول الملاعب الثمانية، وتوفير المواصلات المجانية في النقل العام، بما في ذلك الحافلات والمترو والترام.

وتعليقاً على تقارير تطرقت الاسبوع الماضي إلى إمكانية تناول الجعة في محيط الملاعب بين توقيت فتح الأبواب حتى نصف ساعة قبل صافرة البداية، ثم بعد نحو ساعة من صافرة النهاية، قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم "قلنا دوماً ان مبيعات الكحول متاحة هنا في قطر. قلنا أيضاً اننا سنتيحها في أماكن مخصّصة".

وإلى المناطق المحيطة بالملاعب، ستكون المشروبات الكحولية متاحة في مناطق المشجعين بدءاً من الساعة السادسة والنصف مساء "لأن هذه المناطق ستكون جاذبة للعائلات" بحسب الخاطر، وبعض المناطق المحددة من قبل المنظمين.

وتابع الخاطر "أعتقد ان هناك سوء فهم في ما يتعلق ببيع الكحول في الملاعب. نحن نعمل مثل أي كأس عالم أخرى حيث يكون هذا الامر عادياً".

وأثارت مسألة تناول المشروبات الكحولية خلال مونديال 2022، جدلا في هذه الدولة الاسلامية المحافظة بعد نيلها شرف التنظيم في ديسمبر عام 2010، لا سيما بان استهلاك الكحول في الأماكن العامة ممنوع فيها، كما لا يُسمح للزوار بإحضارها إلى البلاد، لكن يمكنهم الحصول عليها فقط في بعض حانات الفنادق والمطاعم. ويمكن للمغتربين غير المسلمين شراءها من متجر مخصّص يتطلب تصريحاً خاصاً.

السكن عبر تطبيقات ومواقع جديدة

في المقابل، سيتمكن المشجعون من تقديم طلب للحصول على بطاقة هيّا، بعد إتمام حجز مكان الإقامة عبر موقع أو تطبيق آخر غير وكالة أماكن الإقامة، أو الإقامة مع العائلة أو الأصدقاء.

علّق الجمال على هذا الأمر "شهدت المنصة الخاصة بأماكن الإقامة إقبالاً كبيراً. بناء على ذلك ارتأينا بدءاً من الاسبوع المقبل اعتماد خاصية جديدة في منصة هيا، بحيث يمكن لأي شخص الحجز من أية منصة عالمية مخصصة للسكن سواء محلية أو عالمية وتسجيل حجزه على بطاقة هيا بصورة سريعة لتسهيل الاجراءات على بطاقة هيا، علماً ان منصة الاقامة الرسمية أسعارها منافسة، بدءاً من 80 دولاراً أميركياً".

بدوره، أشار الخاطر انه تم بيع "2.5 مليون تذكرة في المرحلتين الاولى والثانية من أصل 3 ملايين، وفي نهاية سبتمبر ستفتتح المرحلة الأخيرة من المبيعات في آخر فرصة للجماهير الراغبة مشاهدة كأس العالم".

وأشار الخاطر الى ارتياح المنظمين قبل 73 يوماً من بداية المونديال "هناك بعض النواحي التجميلية في الشوارع ولمسات أخيرة".

ورفض المنظمون الكشف عن أرقام عديد رجال الأمن والشرطة القادمين من دول أخرى لمساعدة الدولة المضيفة، بعد توقيع اتفاقيات تعاون مع فرنسا، إيطاليا، الباكستان، تركيا وبريطانيا، مفضلين تركها إلى مناسبة أخرى ومتحدثين عن إجراءات بحسب القوانين المرعية لمحاسبة المخلين بالأمن والمخالفين.