شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يلتقط صورة مع عدد من المشجعين.. وفيوتشر يعلق: لديه الكثير من المعجبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لفريق فيوتشر عبر فيس بوك، صورة لمحمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، وذلك خلال التقاطه لصورة مع عدد من المشجعين في أوغندا، وعلق حساب فيوتشر: حارسنا "جنش" لديه الكثير من المعجبين في كل مكان.



جنش

من ناحية أخرى، حرص أحد المشجعين والذي يحمل الجنسية الأوغندية، على التواجد مع فريق فيوتشر خلال خوضه للتدريبات، لدعم اللاعبين قبل اللقاء المرتقب مع فريق بول جيجنا الأوغندي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام مسؤولو فيوتشر بمنح المشجع قميص النادي، حيث قام بعدها المشجع الأوغندي بالتقاط الصور التذكارية مع لاعبي فيوتشر.

و شهد مران فيوتشر، والذي أقيم عصر أمس، تواجد عدد من أعضاء من الجالية المصرية بأوغندا، حيث حرصوا على مؤازرة الفريق خلال تدريبات.

وخاض فريق فيوتشر ثاني تدريباته بأوغندا استعدادا لمواجهة نظيره بول جينجا، خلال اللقاء المقرر إقامة المباراة يوم السبت القادم 10 سبتمبر في الـ3 عصراً بتوقيت القاهرة والـ4 عصراً بتوقيت أوغندا، في ذهاب الدور التمهيدي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وواصل فيوتشر تدريباته في أجواء ممطرة على ملعب سانت ماري، والذي سيستضيف اللقاء، وكان علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لنادي فيوتشر إف سي، قد عقد محاضرة مع اللاعبين في الثانية ظهراً بتوقيت أوغندا، داخل الفندق قبل التحرك إلى ملعب سانت ماري للتدريب.