شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. جماهير الأهلى تلقب السودانى سليمان فارس بالسد العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد السودانى سليمان فارس أحد لاعبى النادى الأهلى، وبدأ مشواره مع الكرة بفريق العامل ثم نادى التحرير البحراوى، قبل أن ينتقل للعب فى نادى الهلال عام 1950، وبعد عام انتقل لفريق أهلي جدة السعودى، الذى قضى به عامين، قبل أن يهديه الأمير عبد الله الفيصل الرئيس الشرفى للأهلي لاحقاً للنادى الأهلي المصري عام 1953 .

لعب سليمان فارس مع جيل العمالقة، صالح سليم ومكاوى وعبد الجليل حميدة وغيرهم، وقضى مع الفريق موسمين قبل أن يعود للهلال مرة أخرى عام 1955 لموسم واحد ، ثم عاد للأهلي مرة أخرى ليواصل اللعب معه حتى عام 1959 ليعود للهلال مرة أخرى ويعلن اعتزاله فى صفوفه عام 1960.

اشتهر السودانى سليمان فارس بالقوة و السرعة، وشارك مع الأهلى أمام الزمالك نوفمبر عام 1954، وأطلقت عليه الجماهير لقب "السد العالى" نظرا لتألقه خلال المباراة .

سليمان فارس كان لاعباً فى المنتخب السودانى الأول الذى تم تشكيله بعد الاستقلال عام 1956، وكان نجماً للمنتخب السودانى حتى اعتزاله، وبعد ذلك عمل فارس بالتدريب فى السودان ودرب عدة أندية، أبرزها الهلال، بالإضافة للمنتخب العسكرى السودانى.

فى عام 1998 توفى سليمان فارس بالقاهرة التى عاد ليعيش فيها أيامه الأخيرة، وترك ذكراه كأحد السودانيين الذين دافعوا عن قميص الأهلي وأحبوا القلعة الحمراء طيلة حياته.